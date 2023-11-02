Во Вьетнаме зафиксировали рекордный рост экспорта риса и плодоовощной продукции

С начала 2023 года выручка страны составила $8,9 млрд

ХАНОЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Рекордный рост экспорта риса и плодоовощной продукции отметили во Вьетнаме за первые десять месяцев текущего года. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов республики.

По информации ведомства, выручка страны от экспорта фруктов, овощей и риса в январе-октябре на $2 млрд превысила показатель, зафиксированный за весь 2022 год, достигнув рекордного значения в $8,9 млрд. Поставки за рубеж выращенных во Вьетнаме плодоовощных культур принесли $4,92 млрд, что на 79% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года, а риса - $4 млрд, что на 35% больше.

Продукция агропромышленного комплекса составляет одну из основ вьетнамского экспорта. В его структуре превалируют рис, кофе, чай, специи, морепродукты. Страна уже давно удерживает мировое лидерство по экспорту черного перца, остается крупнейшим в мире экспортером орехов кешью и продукции из них, а также является вторым после Бразилии крупнейшим поставщиком кофе и третьим по величине поставщиком риса на международный рынок.