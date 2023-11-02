Кабмин утвердил решение о продлении автомагистрали М-12 до Тюмени

Работы по продлению магистрали М-12 будут подразумевать в основном реконструкцию дорожного полотна, сообщили в правительстве

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Строящаяся автотрасса М-12 будет продлена до Тюмени и переименована в М-12 "Восток". Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как уточняется в материалах правительства, продление трассы будет обеспечено за счет включения в ее состав ряда участков других дорог: участка автодороги М-7 "Волга" Казань - Дюртюли, строящегося участка Дюртюли - Ачит, участка Ачит - Екатеринбург автомобильной дороги Р-242 Пермь - Екатеринбург, а также автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург - Тюмень.

Таким образом, работы по продлению магистрали М-12 будут подразумевать в основном реконструкцию дорожного полотна. Как ожидается, это даст возможность завершить проект уже в 2024 году.

В кабмине отметили, что новый маршрут трассы и изменение ее названия потребуют переименования двух других автотрасс. Это связано с тем, что до сих пор имя "Восток" носила трасса А-375 Хабаровск - Красный Яр - Ариадное - Чугуевка - Находка. Теперь она будет переименована. Кроме того, изменится название и дороги М-7 "Волга". В прежней редакции оно включало маршрут Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. В новой маршрут изменен на Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань.

Работа по создание трассы М-12 "Восток" ведется в рамках федерального проекта "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа - Западный Китай". Как указали в правительстве, трасса станет частью перспективного маршрута "Россия" ("Запад - Восток") и обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областями, республиками Татарстан, Башкортостан и Чувашия, тем самым придав их экономике дополнительный импульс к развитию. Как ожидается, она будет способствовать расширению торговых каналов со странами Азии, повышению надежности и скорости поставок товаров.