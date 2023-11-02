В ВТБ создали компанию для подготовки предложений по развитию коридора "Север - Юг"

В кредитной организации сообщили, что она будет осуществлять сбор и анализ информации по вопросам обеспечения бесперебойного грузооборота на маршруте МТК

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Банк ВТБ создал компанию "ВТБ - Проектный офис" для подготовки предложений по развитию международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг", сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Компания "ВТБ - Проектный офис" создана для подготовки предложений по развитию международного транспортного коридора "Север - Юг". Она будет осуществлять сбор и анализ информации по вопросам обеспечения бесперебойного грузооборота на маршруте МТК "Север - Юг" разными видами транспорта и разработке предложений по его развитию", - сказали в пресс-службе банка.

В ВТБ подчеркнули, что имеют необходимую экспертизу и опыт в реализации масштабных инфраструктурных проектов. Кроме того, банк берет на себя затраты по проработке проекта, чтобы в будущем представить его российским и международным инвесторам.

"ВТБ - Проектный офис" возглавил советник председателя правления - президента банка ВТБ Андрей Никитченко, курировавший в 2016-2021 годах реализацию федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя.

Ранее правительство РФ утвердило предложение ВТБ о создании проектного офиса по развитию коридора. Офис будет осуществлять сбор и анализ информации МТК "Север - Юг" в части инвестпроекта по строительству железнодорожной линии с широкой колеей 1 520 мм до портов Ирана, а также подготовку предложений по обеспечению бесперебойного грузооборота на железнодорожном маршруте коридора.

Межправительственное соглашение о создании международного транспортного коридора "Север - Юг" было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году, позже к нему присоединились еще несколько государств. Москва ратифицировала документ в 2002 году. Цель проекта - обеспечить грузовой транзит из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу.