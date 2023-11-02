Путин поздравил участников пресс-конференции, приуроченной к 10-летию РНФ

Президент России отметил весомый вклад организации в развитие современных технологий страны

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей пресс-конференции, приуроченной к 10-летию Российского научного фонда (РНФ), с годовщиной основания организации, отметив ее весомый вклад в развитие современных технологий страны. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с 10-летием Российского научного фонда. <...> За прошедшее время фонд убедительно доказал свою востребованность, внес весомый вклад в развитие перспективных направлений научной мысли и современных технологий, реализацию инновационных проектов и инициатив, многое сделал для поддержки достижений молодых ученых", - говорится в послании главы государства.

Президент отметил, что создание фонда стало большим событием в жизни отечественного научного сообщества, послужило укреплению его созидательного потенциала. Путин подчеркнул, что на сегодняшний день необходимо уделять приоритетное внимание прикладным разработкам, практическому использованию их результатов, в том числе в таких сферах, как микроэлектроника, медицина, низкоуглеродная энергетика, сельское хозяйство, экология и цифровизация.

"И конечно, в вашей работе исключительно важен системный подход, который будет содействовать укреплению взаимодействия науки и реального сектора экономики", - добавил он. Президент пожелал участникам и гостям пресс-конференции успехов и всего самого доброго.

За 10 лет работы РНФ поддержал 20 000 проектов, в которых участвовали более 80 000 исследователей. Общая сумма финансирования проектов составила 220 млрд рублей.