"Лукойл" продлил контракт по Западной Курне - 2 на 10 лет

Документ предусматривает поэтапное увеличение мощности месторождения вдвое с достижением полки добычи 800 тыс. баррелей в сутки

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. "Лукойл" и нефтяная компания Басры подписали дополнительное соглашение к контракту по разработке и добыче нефти на месторождении Западная Курна - 2, сообщила российская компания.

"Документ предусматривает улучшение условий и продление сервисного контракта на 10 лет, до 2045 года, инвестиции для дальнейшего развития проекта, поэтапное увеличение мощности месторождения вдвое с достижением полки добычи 800 тыс. баррелей в сутки, что приведет к повышению экономической эффективности проекта "Западная Курна - 2","- говорится в сообщении.

Согласно плану развития месторождения, планируется ввод в эксплуатацию новых кустовых площадок, установок по подготовке нефти и комплексной подготовке газа для формации Ямама, а также строительство экспортных трубопроводов, объектов закачки воды и расширение резервуарного парка.

"Развитие проекта "Западная Курна - 2" в рамках дополнительного соглашения будет способствовать созданию новых рабочих мест для граждан Ирака. В рамках соглашения "Лукойл" также планирует строительство объектов социальной инфраструктуры для жителей региона",- отмечается в сообщении.

Подписание допсоглашения в Багдаде подтверждает обязательства сторон продолжать совместную работу в области развития энергетического сектора Ирака.

Ранее "Лукойл" увеличил добычу нефти на проекте "Западная Курна - 2" в Ираке до целевого уровня 480 тыс. баррелей в сутки. "Лукойл" ведет добычу на расположенном на юге Ирака месторождении "Западная Курна - 2" с 2014 года. Проект является одним из крупнейших в мире - его извлекаемые запасы оцениваются в 14 млрд баррелей. Контракт на разработку месторождения "Лукойл" подписал в 2010 году и уже реализовал первый этап разработки.