В ГД внесли законопроект об улучшении порядка перехода акций от иностранных компаний

Документом в том числе уточняется порядок подачи заявлений, необходимых для вступления в прямое владение акциями экономически значимой организации

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект, улучшающий порядок перехода акций от иностранных холдинговых компаний, осуществляющих деятельность на территории недружественных стран, к косвенным владельцам акций. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

С 4 сентября в России вступил в силу антисанкционный закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Этот закон установил изъятия ограничительного характера для иностранных холдинговых компаний при осуществлении ими корпоративных прав в отношении экономических значимых организаций (ЭЗО) на территории РФ.

В целях реализации корпоративных прав лиц, косвенно владеющих акциями (долями в уставном капитале) экономически значимых организаций, законопроектом предлагается выделить два порядка вступления в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации: обязательный - в отношении лиц, являющихся гражданами РФ и (или) резидентами РФ, необязательный - в отношении иных лиц, косвенно владеющих акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации.

Законопроектом также уточняется порядок подачи заявлений, необходимых для вступления в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации, и порядок взаимодействия экономических значимых организаций и Росфинмониторинга.

Проект документа позволит улучшить порядок перехода акций от иностранных холдинговых компаний, осуществляющих деятельность на территории недружественных стран, к косвенным владельцам акций и защитить интересы экономически значимых организаций в условиях санкционного давления, говорится в пояснительной записке.

Корреспондирующие поправки в КоАП

Сопутствующими поправками в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) предлагается установить корреспондирующую административную ответственность в целях реализаций требований федерального закона "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями" на практике. Так, статью 15.25 (нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования) предлагается дополнить новой частью о невыполнении обязанности по обязательной продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ. Штраф на должностных лиц предусматривается в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб., а для юридических лиц - от трех четвертых до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке.

Кроме того, предлагается дополнить кодекс новой статьей 15.23.2 (нарушение требований законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями). По ней за неисполнение лицами, косвенно владеющими акциями экономически значимой организации, принадлежащими иностранной холдинговой компании, и являющимися гражданами РФ и (или) резидентами России, обязанности по направлению заявления, содержащего необходимую для вступления в прямое владение такими акциями информацию, после направления предписания Росфинмониторинга влечет наложение штрафа на граждан в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. Для должностных лиц предлагается ввести штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а для юрлиц - от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Аналогичные штрафы предусмотрены законопроектом за неисполнение или несвоевременное исполнение органами управления экономически значимой организации обязанностей, которые возложены на них в соответствии со статьей 12 закона "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". В действующей редакции этой статьи говорится, что в отношении экономически значимых организаций и (или) являющихся их акционерами иностранных холдинговых компаний согласно перечню, определенному указом президента РФ, может быть установлена обязанность органов управления соответствующих экономически значимых организаций по подаче заявлений и совершению иных действий, предусмотренных настоящим законом.