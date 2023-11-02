Gedeon Richter начала поставлять в Россию аналоги зарубежных препаратов от диабета

Они созданы на основе действующих веществ ситаглиптин, вилдаглиптин и комбинации вилдаглиптина и метформина

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Фармацевтическая компания Gedeon Richter начала поставлять в Россию препараты от диабета второго типа, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее "Ведомости" сообщили, что Gedeon Richter решила вывести на российский рынок три дженерика остановивших свою деятельность в России иностранных фармкомпаний.

"Этой осенью фармацевтическая компания Gedeon Richter выводит на российский рынок сразу несколько лекарственных препаратов для лечения сахарного диабета второго типа", - говорится в сообщении. Препараты созданы на основе действующих веществ ситаглиптин, вилдаглиптин и комбинации вилдаглиптина и метформина.

Они относятся к классу препаратов, которые позволяют достигать нормализации уровня глюкозы в крови без риска развития гипогликемии и набора веса, отметили в компании.

О компании

Gedeon Richter - крупная фармацевтическая компания в Центральной и Восточной Европе с расширяющимся прямым присутствием в Западной Европе, Китае и Латинской Америке. Штаб-квартира компании расположена в Будапеште. Продуктовое портфолио компании охватывает множество терапевтических областей, включая женское здоровье, заболевания центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. В активах Gedeon Richter восемь производственных и исследовательских центров, а также собственный завод в России, открытый более 25 лет назад. На сегодняшний день штат компании составляет более 12 тыс. человек, около 1400 из которых трудится в России.