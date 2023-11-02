Shell в IV квартале ждет снижения производства СПГ в Египте

Компания за девять месяцев сократила производство сжиженного природного газа по сравнению с таким же периодом годом ранее на 7%, до 21,23 млн тонн, из-за потери объемов с проекта "Сахалин - 2"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. /ТАСС/. Shell за январь - сентябрь 2023 года сократила производство сжиженного природного газа (СПГ) по сравнению с таким же периодом годом ранее на 7%, до 21,23 млн тонн, из-за потери объемов с проекта "Сахалин - 2", говорится в отчете компании. При этом в IV квартале Shell также ждет снижения производства СПГ в Египте.

Так, в I квартале Shell произвел 7,19 млн тонн СПГ, во II - 7,17 млн тонн, в III - 6,88 млн тонн. В IV квартале 2023 года компания рассчитывает произвести 6,7 - 7,3 млн тонн СПГ с учетом плановых ремонтов на некоторых предприятиях и снижения объемов сжижения в Египте.

Продажи СПГ Shell за девять месяцев уменьшились на 0,3% - до 49,01 млн тонн по сравнению с 49,16 млн тонн годом ранее. В I квартале объем продаж СПГ составил 16,97 млн тонн, во II квартале - 16,03 млн тонн, в III - 16,01 млн тонн.