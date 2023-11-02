2 ноября, 08:01

Казахстан заявил о намерении нарастить экспорт конины во Францию

В республике в 2023 году хорошие показатели по производству конины, наблюдается рост поголовья лошадей, сообщил вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин

АСТАНА, 2 ноября. /ТАСС/. Казахстан планирует увеличить поставки конины в Францию. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин, комментировавший итоги прошедшего в среду визита в Астану президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Разговаривали с французами по экспорту конины, поскольку Франция - страна, которая конину потребляет. У нас есть 32 поставщика, которые поставляют конину в Японию. Нам надо также нарастить объемы поставок [конины] во Францию", - отметил Жумангарин.

"Вчера угощали их тоже [французскую делегацию] мясом. Попросили добавку", - сказал вице-премьер, отметив, что в Казахстане в 2023 году хорошие показатели по производству конины, наблюдается рост поголовья лошадей.

Предприятия Казахстана производят в среднем 4 тыс. тонн конины в год, и еще около 20 тыс. производится в домашних хозяйствах. Блюда из конины являются традиционными в Казахстане. 

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