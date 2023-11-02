Бизнес готов к эксперименту по маркировке косметики и бытовой химии

Собеседники ТАСС отметили важность тестирования для своевременного устранения возможных проблем

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Бизнес готов принять участие в эксперименте по маркировке косметики и бытовой химии, поскольку это поможет подготовить оборудование и наладить все производственные процессы. Об этом сообщили компании, опрошенные ТАСС.

В пресс-службе производителя бытовой химии Lab Industries (бывшая "Хенкель рус") сообщили, что участие в эксперименте позволит выработать оптимальные способы нанесения кодов маркировки и определить наиболее подходящие места для расположения кода на упаковке. Отмечено, что важно еще на этапе тестирования учесть все основные моменты, чтобы в дальнейшем внедрение системы не отразилось на производственных процессах.

Экспертную поддержку в ходе проведения эксперимента коллегам будет также оказывать группа компаний "Фармстандарт", производитель и экспортер более 400 лекарств. Как отметили в компании, у них получалось устранять возникающие вопросы именно на стадии эксперимента.

"Мы работаем только с натуральными ингредиентами, представлено более 900 позиций, но иногда на рынке встречаем товары, в которых находятся не заявленные ингредиенты, а более дешевые компоненты и даже опасные для здоровья людей. Поэтому готовы принять участие в эксперименте одними из первых", - сообщил заместитель операционного директора компании "Солнце", производителя косметической продукции ручной работы из растительных и природных компонентов "Фабрика здоровья "Бизорюк" Андрей Пустовалов.

1 ноября 2023 года опубликован проект постановления правительства РФ о распространении эксперимента по внедрению цифровой маркировки на косметическую продукцию и бытовую химию.