Сийярто заявил, что MOL начнет добычу газа в Казахстане до конца года

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии также рассказал, что продолжаются поставки нефти из Астаны в Будапешт

АСТАНА, 2 ноября. /ТАСС/. Венгерская компания MOL начнет до конца года добычу газа в Казахстане. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сопровождающий в ходе визита в Астану главу правительства Виктора Орбана.

"Нынешний год стал самым успешным в истории венгерско-казахстанского сотрудничества. Мы смогли создать пять важных историй успеха в области энергетического сотрудничества. MOL планирует начать добычу природного газа на казахстанском месторождении в этом году", - отметил Сийярто после встречи с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.

2 ноября нефтегазовая компания "Казмунайгаз" сообщила, что вместе с MOL и Sinopec будет разрабатывать газовое месторождение Рожковское на западе страны. Консорциум планирует в перспективе выйти на уровень добычи 1 млрд куб. м в год.

Сийярто также рассказал, что продолжаются поставки нефти из Казахстана в Венгрию. В этом году их объем составил 630 тыс. тонн. "Город Тараз переходит на зеленую энергетику с помощью венгерской компании. Казахстанские специалисты-ядерщики начнут обучение в Венгрии в этом году. Все больше и больше казахстанских электростанций используют уникальную во всем мире систему охлаждения компании MVM", - написал министр на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кроме того, стороны подписали соглашение в сфере образования, в соответствии с которым студентам из Казахстана будут предоставлены стипендии для обучения в венгерских университетах по международной программе Stipendium Hungaricum. "Договорились, что в ближайшие три года примем 250 студентов в вузы Венгрии", - уточнил Сийярто.