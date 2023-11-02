Титов выступил против освобождения чиновников от ответственности за нарушения

В целом уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей высоко оценил концепцию и включенное в нее положение, возлагающее на контрольные органы ответственность за экономическое развитие и рост

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил против освобождения служащих государственных и муниципальных органов власти от административной ответственности за нарушение обязательных требований, что предусмотрено проектом концепции совершенствования контрольной (надзорной) деятельности до 2026 года. Об этом он сообщил ТАСС.

"В концепции есть очень интересный пункт. Предлагается освободить от административной ответственности за нарушения обязательных требований должностных лиц государственных и муниципальных учреждений. <...> В переводе на обыденный язык - сотрудники бюджетных учреждений и рады бы устранить нарушения, да бюрократический процесс согласования слишком громоздкий", - заявил Титов.

"В концепции щедро упоминается, что после отработки практики подобный подход можно будет распространить и на иные "контролируемые лица". Но мы не видим ни малейшего основания ставить госучреждения на первый план. Уж если речь о "дорожных картах" по устранению нарушений, давайте распространять их на всех. А то все красивые и правильные слова рискуют как-то сразу обесцениться", - добавил бизнес-омбудсмен.

В целом Титов высоко оценил концепцию и включенное в нее положение, возлагающее на контрольные органы ответственность за экономическое развитие и рост.

Концепция совершенствования контрольной (надзорной) деятельности до 2026 года и план-график ее реализации были утверждены правительством РФ 1 ноября.