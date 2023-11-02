Red Wings планирует открыть рейсы из Самары в Тбилиси

Продолжительность перелета составит 2 часа 45 минут

ТАСС, 2 ноября. Авиакомпания Red Wings с 16 ноября начнет выполнение еженедельных полетов из Самары в Тбилиси (Грузия), сообщили в пресс-службе самарского аэропорта Курумоч.

"С 16 ноября еженедельные полеты в столицу Грузии планирует авиакомпания Red Wings. Рейсы запланированы по четвергам <...>. Продолжительность перелета - 2 часа 45 минут", - говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться на самолетах "Сухой Суперджет" вместимостью 100 пассажирских мест.

Международный аэропорт Курумоч (управляется УК "Аэропорты регионов") - один из крупнейших аэропортов Поволжья. Пассажиропоток в 2022 году составил 2,9 млн человек.