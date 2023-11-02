AFP: Нигер планирует экспортировать до 90 тыс. баррелей нефти в день

В стране ввели в эксплуатацию нефтепровод в Бенин

ПРЕТОРИЯ, 2 ноября. /ТАСС/. В Нигере ввели в эксплуатацию нефтепровод в Бенин, который позволит экспортировать до 90 тыс. баррелей нефти в сутки. Об этом сообщает Agence France-Presse.

"Доходы, полученные от добычи [нефти], будут предназначены исключительно для обеспечения суверенитета и развития нашей страны на основе их справедливого распределения среди населения", - заявил на церемонии открытия нефтепровода назначенный мятежниками глава переходного правительства Нигера Али Ламин Зейн.

Строительство нефтепровода из Агадема в порт Котону протяженностью 2 тыс. км стартовало в 2019 году. Проект стоимостью в $2,3 млрд профинансировала китайская нефтегазовая компания PetroChina, добывающая нефть на месторождении в Агадеме.

Согласно оценкам, по нефтепроводу будет поступать в сутки 110 тыс. баррелей нефти, из которых 90 тыс. направят на экспорт через порт Бенина. Согласно утвержденному правительством плану, к 2025 году объемы суточной добычи нефти в Нигере могут нарастить до 200 тыс. баррелей. Разведанные запасы нефти на территории Нигера достигают 150 млн баррелей.

26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента Нигера Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. После переворота ECOWAS ввело санкции против Нигера, а также рассматривало возможность военной интервенции против этой страны.