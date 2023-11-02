Казахстан приступил к реализации проекта третьего ж/д перехода на границе с Китаем

Началась работа по строительству новой железнодорожной линии Аягоз - Бахты, отмечается в сообщении пресс-службы казахстанского Минтранса

АСТАНА, 2 ноября. /ТАСС/. Казахстан приступил к строительству новой железнодорожной линии Аягоз - Бахты для реализации проекта открытия третьего ж/д перехода на границе с Китаем.

Об этом сообщил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев на переговорах с замминистром транспорта КНР Ли Яном.

"Заместители министров обсудили вопросы строительства участка автодороги Алашанькоу - Достык на нейтральной территории (от пункта пропуска до государственной границе) и третьего железнодорожного перехода между Казахстаном и Китаем в районе автомобильного пункта пропуска Бахты - Тачен. В частности, Талгат Ластаев подчеркнул, что Казахстаном начата работа по строительству новой ЖД линии от станции Аягоз до станции Бахты", - отмечается в сообщении пресс-службы Минтранса Казахстана по итогам встречи, состоявшейся на полях транспортного форума Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте.

На встрече также обсудили вопросы реализации соглашений о сотрудничестве по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), подписанных в октябре 2023 года при участии глав государств, а также соглашения между правительствами стран ШОС о создании благоприятных условий для прямых международных автомобильных перевозок от 2014 года.

В ноябре 2022 года правительство Казахстана сообщило, что прорабатывает вопрос по открытию третьего железнодорожного перехода между Казахстаном и Китаем со строительством железнодорожной линии Аягоз - Бахты с терминалом пограничного перехода.

По оценке правительства, реализация проекта позволит увеличить пропускную способность в китайском направлении до 20 млн тонн грузов. Сейчас на казахстанско-китайской границе функционируют два железнодорожных пункта пропуска - "Достык" и "Алтынколь" и три автомобильных - "Нур Жолы", "Достык" и "Бахты".