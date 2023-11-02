Узбекистан и Франция намерены увеличить товарооборот почти в три раза

Портфель текущих и перспективных проектов превышает €10 млрд, рассказали в пресс-службе узбекского президента

ТАШКЕНТ, 2 ноября. /ТАСС/. Узбекистан и Франция намерены довести объем товарооборота до €1 млрд в год, увеличив его почти в три раза по сравнению с показателями 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по итогам его переговоров в расширенном составе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Самарканде.

По данным Министерства экономики и финансов Франции, товарооборот между Парижем и Ташкентом за 2022 год составил около €377 млн. По сравнению с 2021 годом экспорт Франции в Узбекистан вырос на 42,1%, импорт - на 38,5%.

"С удовлетворением отмечен динамичный рост товарооборота, который, по оценкам, в ближайшее время достигнет отметки в €1 млрд. Портфель текущих и перспективных проектов превышает €10 млрд", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Мирзиёева, во встрече принимали участие представители компаний, заинтересованных в экономическом сотрудничестве Узбекистана и Франции. Приоритетными направлениями взаимодействия в этой сфере являются добыча и переработка сырья, строительство солнечных и ветряных станций, развитие сельского хозяйства и городов, уточнили там.

Макрон впервые посещает Узбекистан с официальным визитом. В среду он побывал в Казахстане, где провел переговоры с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.