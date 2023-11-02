Инвесторы Подмосковья вложат 8,1 млрд рублей в импортозамещение в легпроме

Реализация инвестпроектов позволит создать порядка 2,7 тыс. рабочих мест для жителей региона

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Более 20 проектов импортозамещения в сфере легкой промышленности реализуются в Московской области, общий объем инвестиций по ним оценивается более чем в 8 млрд рублей, об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"На данный момент в Подмосковье реализуется 20 проектов импортозамещения в легкой промышленности. Суммарный объем инвестиций - 8,1 млрд рублей. Реализация инвестпроектов позволит создать порядка 2,7 тыс. рабочих мест для жителей региона", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона рассказали, что, например, компания "Лекпроф" запустит производство спецодежды в Электростали. Там запланирован серийный выпуск одежды специального защитного назначения. Также предприятие будет производить униформу, рабочую форму и специальную одежду для пищевой промышленности, медицины, автодорожной отрасли, строительной, складских комплексов, торговой индустрии и другое. Также в рамках проекта импортозамещения компания "Тишьюпром" реализует проект по производству санитарно-гигиенических изделий и бумажной посуды в Сергиевом Посаде.

По данным министерства, всего в Московской области на разной стадии реализации находятся около 220 проектов импортозамещения.