Шесть компаний из Подмосковья приняли участие в бизнес-миссии в Казахстане

В рамках трехдневной программы мероприятия компании смогут познакомиться с контрагентами из республики и найти потенциальных экспортных партнеров

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Шесть компаний из Московской области стали участниками многоотраслевой бизнес-миссии в Республике Казахстан, где они смогут познакомиться с контрагентами и найти партнеров по экспорту. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Шесть компаний из Подмосковья приняли участие в многоотраслевой бизнес-миссии в Республике Казахстан, которая в эти дни проходит в городе Алматы. В рамках трехдневной программы мероприятия, которое завершится 3 ноября, компании смогут познакомиться с контрагентами из Казахстана и найти потенциальных экспортных партнеров. <...> Участниками бизнес-миссии стали компании из Химок, Подольска, Дмитровского городского округа, Клина и Люберец", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе участников - производители чая, кофе и кондитерских изделий, диетических и диабетических продуктов питания, пищевых добавок. Также с потенциальными клиентами встретится компания, поставляющая газоны, удобрения, семена и грунт, и другие.

"В программе мероприятия - переговоры с потенциальными покупателями российской продукции, а также выездные встречи участников бизнес-миссии на предприятия Казахстана, где также пройдут переговоры. Потенциальные покупатели смогут познакомиться с продукцией подмосковных компаний и обсудить условия сотрудничества", - уточнили в пресс-службе.

Организатором бизнес-миссии выступил Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.