Сбер пока не планирует проводить IPO для своих "дочек"

Вице-президент - директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что нет необходимости делать IPO каких-то отдельных компаний

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Сбер в настоящее время не рассматривает проведение IPO своих дочерних компаний, сообщил вице-президент - директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов в ходе звонка с аналитиками.

"В настоящий момент у нас таких планов нет, мы планируем развиваться. У нас есть акции Сбера на рынке, и мы считаем, что этого достаточно для того, чтобы нас справедливо оценивали. Для этого нет необходимости делать IPO каких-то отдельных компаний", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных планах проведения IPO для дочерних компаний Сбера.

Сбербанк является одним из крупнейших банков в России. На его долю приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Основной акционер кредитной организации - Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала Сбербанка плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.