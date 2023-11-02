Кремль не удивлен интересом Европы к сотрудничеству с Казахстаном

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это абсолютно нормальный процесс

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Интерес стран Европы к сотрудничеству с Казахстаном вполне естественен, это абсолютно нормальный процесс, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к курсу европейских стран на расширение сотрудничества с Казахстаном, Песков сказал: "Ничего внезапного [в этом] нет. Естественно, Казахстан развивает отношения и с европейскими государствами. Это абсолютно нормальный процесс".

Комментируя визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Астану, Песков сказал: "Действительно, есть исторические корни [у Венгрии и Казахстана]". "Казахстан развивает отношения с теми государствами, которые больше соответствуют его интересам. Это абсолютно нормально. А у нас свои отношения с Казахстаном, коими мы дорожим", - добавил представитель Кремля.

Культура Венгрии тесно связана с кочевыми традициями народов Центральной Азии, ряд историков страны обращал внимание на сходство венгерских обычаев с тюркскими. Будапешт с 2018 года является наблюдателем Организации тюркских государств и претендует на полноправное членство в Тюркском совете.