Песков: у Запада дефицит идей, но он все равно продолжит вводить санкции против РФ

По словам представителя Кремля, российская экономика достаточно хорошо адаптировалась к этим условиям

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Запад продолжит санкционное давление на Россию, хотя уже испытывает дефицит идей и сам сталкивается с проблемами. Такой прогноз в беседе с журналистами дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"И США, и Евросоюз будут продолжать придумывать новые санкции, хотя явно у них уже дефицит идей", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что "и в США, и в Евросоюзе есть понимание того, что и действующие пакеты [санкций] бьют по интересам самих тех государств, которые эти санкции ввели".

"У них определенная проблема с выработкой новых пакетов [санкций], но мы не сомневаемся и розовых очков не носим - санкционное давление будет продолжаться, будут попытки его усиливать", - отметил Песков. Таким образом он прокомментировал планы США ввести новый пакет ограничений против РФ.

"В свою очередь наша экономика достаточно хорошо адаптировалась к этим условиям", - указал пресс-секретарь российского лидера.

"Более того, пытаемся из этого извлекать выгоды для себя. В чем-то у нас получается", - констатировал он.