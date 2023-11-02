Nestle попала в украинский список "спонсоров войны"

Она продолжает работать в России и расширять свою производственную базу, пояснили в Нацагентстве по предотвращению коррупции

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список "спонсоров войны" крупнейшую в мире компанию по производству продуктов питания Nestle за то, что она продолжает вести бизнес в России.

"НАПК внесло швейцарскую корпорацию Nestle в перечень международных спонсоров войны из-за того, что она продолжает работать в России, поставлять товары и расширять свою российскую производственную базу. Компания имеет более 2 000 брендов по всему миру, среди которых KitKat, Nescafe, Nesquik, Nestea и другие", - говорится в сообщении в Telegram-канале НАПК.

В агентстве утверждают, что, несмотря на заявления компании о приостановке экспорта и импорта в РФ, за исключением товаров первой необходимости, полки российских магазинов "переполнены продукцией Nestle".

Ранее в черный список НАПК попали Raiffeisen Bank, Procter & Gamble, Leroy Merlin, Comnav Technology, Liberian International Ship & Corporate Registry, Auchan, Bacardi, Alibaba, владеющая платформой онлайн-торговли Aliexpress, корпорации Mars и PepsiCo, а также такие табачные компании, как Philip Morris и Japan Tobacco.