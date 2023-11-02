РЖД предложили автопроизводителям чаще доставлять авто по ж/д на фоне проблем с автовозами

Терминально-логистическая инфраструктура позволяет организовать доставку автомобилей железнодорожным транспортом как между крупными узлами с использованием автовозов на "последней миле", так и предоставлять полный комплекс услуг "от двери до двери"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. РЖД предложили автопроизводителям чаще доставлять автомобили по железной дороге на фоне жалоб на рост тарифов на перевозку машин автовозами.

"РЖД предлагают автопроизводителям использовать железнодорожные сервисы доставки готовой продукции. Тариф РЖД менее волатилен и привязан к уровню инфляции, что дает возможность четко прогнозировать стоимость перевозки", - сообщили ТАСС в РЖД, добавив, что терминально-логистическая инфраструктура позволяет организовать доставку автомобилей железнодорожным транспортом как между крупными узлами с использованием автовозов на "последней миле", так и предоставлять полный комплекс услуг "от двери до двери".

Ранее источник ТАСС сообщил, что отечественные автопроизводители столкнулись с резким ростом тарифов на перевозки готовых машин, что объясняется рядом причин: сокращением в 2022 году парка автовозов, невозможностью работы для иностранных перевозчиков на территории РФ, а также дефицитом водителей и возросшим объемом параллельного импорта автомобилей.

При этом, собеседник ТАСС отмечал, что производство автовозов для перевозки готовых машин могут наладить в России.