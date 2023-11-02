На Украине отдали Приватбанку 245 заправок Коломойского

АЗС находились в лизинге у группы компаний "Приват", которой владеет бизнесмен

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Центральный апелляционный хозяйственный суд Украины решил вернуть Приватбанку контроль над 245 автозаправками, сообщила украинская версия журнала Forbes со ссылкой на пресс-службу банка. Возвращенные заправки находились в лизинге у группы компаний "Приват", которой владеет бизнесмен Игорь Коломойский, и составляли четверть всей сети.

АЗС были переданы "Привату" в лизинг в 2016 году после национализации Приватбанка. "Все это время суды запрещали государственному банку получить контроль над своим имуществом. Посторонние лица продолжали пользоваться АЗС и получать прибыль", - приводит Forbes слова адвоката Приватбанка.

По информации издания, полученной в банке, пользовавшиеся АЗС компании перестали платить за лизинг спустя четыре месяца после передачи, а также начали сдавать их в субаренду, что усложняло процесс восстановления контроля. Согласно данным Приватбанка, общий долг арендаторов составил более 27,5 млн долларов. Организация начала процесс расторожения договоров в 2019-2020 гг.

Для входящих в группу компаний "Приват" топливных сетей Avias, ANP и Sentosa 245 заправок составляют четверть от общего числа АЗС.

Коломойский сейчас находится под стражей по обвинению в коррупции. 2 сентября он был задержан после того, как Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила ему обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. 7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Коломойского и еще пятерых лиц, связанных с Приватбанком, крупнейшим акционером которого он был до 2016 года, в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более $249 млн).

Через неделю бизнесмену предъявили третье обвинение - в получении доступа к денежным средствам, завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах. Следствие считает, что с 2013 по 2014 год Коломойский с помощью сотрудников банка, в котором был учредителем и акционером, незаконно завладел 5,8 млрд гривен, что на тот момент было эквивалентно $700 млн.

Дела, связанные с компаниями Коломойского

В 2016 году власти Украины национализировали Приватбанк, одним из собственников которого был Коломойский. Новое руководство банка обвинило бизнесмена в выводе средств накануне национализации. Против бывшего топ-менеджера Приватбанка Владимира Яценко, который в 2016 году был заместителем председателя правления банка, в числе других топ-менеджеров выдвинули обвинения в присвоении имущества.

В начале февраля 2023 года СБУ сообщила о разоблачении схемы хищений в "Укрнафте" и "Укртатнафте" на 40 млрд гривен (более $1 млрд). У Коломойского, который фактически контролировал эти компании, прошли обыски. Он лишился их в ноябре 2022 года, когда они были изъяты в пользу государства.

В июне СБУ в рамках этого дела заочно предъявила бывшему члену наблюдательного совета компании "Укртатнафта" Михаилу Киперману обвинение в хищении 600 млн гривен (более $1,6 млрд). По версии следствия, 24 февраля 2022 года "Укртатнафта" перечислила эту сумму подконтрольной ему европейской компании по фиктивному договору. Его обвиняют в подлоге и завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Сам Коломойский со 2 сентября находится под арестом. Ему предъявили обвинения по нескольким статьям, в том числе по делам, связанным с "Укрнафтой" и Приватбанком.