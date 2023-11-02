В настоящее время подобные сделки не обсуждаются, сообщил вице-президент - директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Сбер не имеет конкретных планов по выкупу акций у инвесторов-нерезидентов, в настоящее время подобные сделки не обсуждаются, сообщил вице-президент - директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов в ходе звонка с аналитиками.

"Что касается выкупа акций нерезидентов, то мы комментировали этот вопрос. Мы смотрим все возможности, которые есть сегодня для развития бизнеса, либо других операций, которые помогут нам использовать имеющиеся возможности. Но в настоящий момент каких-то конкретных сделок мы не обсуждаем, и каких-то конкретных планов <…> у нас на сегодняшний момент нет", - сказал он.

Ранее Сбер заявлял, что не принял решений по поводу возможного выкупа чистых акций в условиях остановки нерезидентов, уточнив, что "тема сейчас анализируется".