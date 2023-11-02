В Чехии через 5-10 лет возведут малые и средние модульные ядерные реакторы

Глава Минпромторга Йозеф Сикела отметил, что они дополнят энергетическую базу страны и заменят электростанции, использующие уголь в качестве сырья

ПРАГА, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство Чехии одобрило предложенный министерством промышленности и торговли план строительства в стране малых и средних модульных ядерных реакторов. В республике они будут возведены в течение ближайших 5-10 лет. Со ссылкой на главу Минпромторга Йозефа Сикелу об этом сообщил новостной портал novinky.cz.

"Малые и средние модульные ядерные реакторы дополнят энергетическую базу Чехии. Они станут очередными источниками получения энергии и тепла", - сказал Сикела. По его словам, эти реакторы заменят в республике электростанции, использующие уголь в качестве сырья. Новые технологии будут учтены в разрабатываемом Минпромторгом документе "Государственная энергетическая концепция".

Мощности малых и средних модульных ядерных реакторов в предстоящие два десятилетия, как сказал Сикела, должны значительно повысить производство энергии на действующих в стране АЭС "Темелин" и "Дукованы", где также предстоит строительство новых энергоблоков. Одобренный правительством план, по словам министра, привлечет инвесторов в чешскую отрасль атомной энергетики.

Первый малый модульный ядерный реактор, как ранее проинформировали чешские СМИ, планируется построить на территории АЭС "Темелин" в Южной Чехии. CEZ, контролируемая государством акционерная компания - оператор чешских АЭС, заключила меморандумы о сотрудничестве по созданию малых модульных реакторов с компаниями Westinghouse, NuScale, Holtec, Rolls Royce, EdF, KHNP и GE Hitachi.