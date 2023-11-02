В России разрешили экспортировать СПГ без привязки к месторождениям

Такой возможностью наделяются компании, реализующие стратегические СПГ-проекты мощностью более 20 тонн в час

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий зарубежные поставки сжиженного природного газа (СПГ) без привязки к конкретным месторождениям. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, возможностью зарубежных поставок наделяются компании, реализующие стратегические СПГ-проекты мощностью более 20 тонн в час, при условии, что они являются дочерними организациями юрлиц, имеющих право на экспорт СПГ.

Как отмечается в сопроводительных документах, новые нормы обеспечат возможность экспорта СПГ без привязки к участкам недр федерального значения, лицензии на которые предусматривают использование добытого газа для производства СПГ.

Закон вступает в силе через 10 дней после опубликования.