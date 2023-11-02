В Госдуму внесли законопроект о скидке на транспортный налог для не нарушающих ПДД

В финансово-экономическом обосновании к инициативе указано, что увеличение числа соблюдающих ПДД и снижение количества пострадавших в авариях позволит снизить бюджетные расходы на оказание медицинской помощи

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") внес в палату парламента законопроект о введении скидки 50% на транспортный налог для автомобилистов, которые не привлекались в течение года к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Документ внесен с отрицательным отзывом правительства РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе фракции.

Законопроект дополняет новым положением ст. 361.1 части второй Налогового кодекса РФ (налоговые льготы). В финансово-экономическом обосновании к инициативе указано, что увеличение числа соблюдающих ПДД и снижение количества пострадавших в авариях позволит снизить бюджетные расходы на оказание медицинской помощи. Кабмин законопроект не поддержал, отметив о отзыве, что целью налогового законодательства "не является стимулирование собственников транспортных средств на соблюдение правил дорожного движения".

"Мы предлагаем перейти от логики наказания к логике поощрения безопасной езды. Такие эксперименты уже проводились за рубежом и показывали хорошие результаты. <…> Скидка по транспортному налогу - вполне понятный и ощутимый стимул для того, чтобы соблюдать правила. Нужно действовать не только кнутом, но и пряником", - отметил Даванков, слова которого приводит пресс-служба фракции.

Также вице-спикер Госдумы напомнил, что в 2014 году был принят закон о скидках на уплату штрафов в двадцатидневный срок, эта мера помогла повысить собираемость штрафов и ответственность водителей. "Наш законопроект идет в том же русле", - подчеркнул парламентарий.