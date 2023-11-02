ЕАБР спрогнозировал дефицит воды в Центральной Азии в 2028-2029 годах

Председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов отметил, что одновременно в регионе ожидается значительное увеличение спроса на электроэнергию

АЛМА-АТА, 2 ноября. /ТАСС/. Страны Центральной Азии через пять лет столкнутся с дефицитом воды в 5-12 куб. км, а также с увеличением спроса на электроэнергию. Об этом заявил председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов на Всемирном конгрессе по гидроэнергетике.

"Центральная Азия столкнется с дефицитом воды в 2028-2029 годах. Одновременно в регионе ожидается значительное увеличение спроса на электроэнергию", - приводит слова Подгузова пресс-служба банка.

По мнению главы ЕАБР, строительство новых гидроэлектростанций и модернизация существующих смягчит последствия изменения климата и обеспечит экономическое и социальное развитие. В связи с этим ЕАБР в ближайшие три года планирует инвестировать в развитие водно-энергетического комплекса Центральной Азии более $400 млн, говорится в сообщении.

В целом, по оценкам банка, в Центральной Азии гидроэнергетический потенциал освоен менее чем на 25%. В регионе более 80 ГЭС суммарной мощностью около 14 тыс. МВт. До 2035 года в регионе планируется увеличить мощность ГЭС на 8900 МВт за счет модернизации старых и строительства новых, указали в ЕАБР.