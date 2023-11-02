В Турции вступили в силу новые требования к сдаче жилья туристам

Теперь владельцу недвижимости нужно получить платное разрешение министерства культуры и туризма, чтобы предоставить жилье в аренду на срок до 100 суток

АНКАРА, 2 ноября. /ТАСС/. Турецкие власти ужесточили правила сдачи в аренду жилья туристам на срок до 100 суток. Соответствующий закон опубликовали в официальном правительственном вестнике Resmi gazete.

Теперь для сдачи в аренду жилого помещения туристам на срок до 100 суток владельцу недвижимости необходимо получить разрешение министерства культуры и туризма. Такие лицензии будут платными и выдаваться через управления губернатора соответствующих провинций. Сдаваемое на срок более 100 суток жилье не подпадает под действие этого закона.

На зданиях, в которых есть квартиры под сдачу в туристических целях, повесят соответствующие таблички с информацией о регистрации объекта недвижимости как подходящего под аренду. При этом, если речь идет о многоквартирном доме, то арендодателю придется получить официальное единогласное согласие всех жильцов на ведение такой деятельности.

Закон вводит крупные штрафы за нарушения. При первом выявлении нарушения владелец должен будет оплатить штраф в размере 100 тыс. лир (около $3,5 тыс.) за каждый объект, сдаваемый им с нарушениями, а также в течение 15 суток получить разрешение для продолжения сдачи недвижимости в аренду. Если он не выполнит эти условия и продолжит деятельность, то ему выпишут повторный штраф в размере 500 тыс. лир (около $18 тыс.), и дадут еще 15 суток на получение лицензии. При несоблюдении требований в третий раз штраф увеличится до 1 млн лир (около $36 тыс.) за каждую квартиру или дом, сданный туристу.

Закон также предписывает платформам электронной торговли, занимающимся размещением объявлений об аренде недвижимости, удалять и не размещать рекламу тех домов и квартир, владельцы которых не получили лицензию минкульта. В отношении таких торговых площадок тоже предусмотрели штрафы за нарушения в размере $3,5 тыс. за каждое объявление.