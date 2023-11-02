Дефицит специалистов в сфере устойчивого развития испытывают две трети российских компаний

Это уже второе исследование МГИМО, которое проведено в рамках государственной программы поддержки вузов "Приоритет-2030"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Две трети, или 66% российских компаний не обеспечены достаточным количеством специалистов в области устойчивого развития, низкоуглеродной экономики и ESG-трансформации. Об этом сообщается в экспертно-аналитическом докладе Центра устойчивого развития и ESG трансформации МГИМО (МЦУР) "Тенденции развития ESG-образования в России", который имеется в распоряжении ТАСС.

Это уже второе исследование МГИМО, которое проведено в рамках государственной программы поддержки вузов "Приоритет-2030", оно коснулось предприятий из сферы финансовых и банковских услуг, лесопромышленного производства, разведки, добычи и переработки углеводородов, нефтепереработки, торговли и недвижимости и других. Период анализа - с октября 2022 по октябрь 2023 года к аналогичному периоду годом ранее.

"Наиболее востребованы сотрудники с компетенциями экологической (79%) и управленческой (75%) составляющих ESG-трансформации. На долю социальной компоненты приходится 43% востребованных кадров", - сказано в документе.

Согласно материалам, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года число вузов, участвующих в подготовке специалистов в области устойчивого развития увеличилось на 18, преимущественно за счет расширения предложения в региональных учебных заведениях - на них пришлось 35% от общего числа программ.

Лидерство в предоставлении образовательных услуг бакалавриата по-прежнему принадлежит московским вузам: 12 программ предлагают московские высшие учебные заведения, 3 - университеты Санкт-Петербурга, по 1 - вузы Иркутска, Перми и Саратова. По 11 программам предусмотрено выделение бюджетных мест. Если в 2022 году магистерские программы в основном предлагали вузы Москвы и Санкт-Петербурга, то в 2023 году уже 20 региональных университетов и институтов сформировали программы магистерской подготовки по разным направлениям повестки устойчивого развития. На 38 программах магистерской подготовки (55% от общего числа) предусмотрены бюджетные места.

Число программ бакалавриата увеличилось за год с 11 до 18, а магистратуры - с 37 до 69, то есть практически вдвое. Абсолютными лидерами по числу образовательных программ в сфере устойчивого развития и ESG-трансформации стали МГИМО, РАНХиГС, НИУ ВШЭ и РЭУ. Общее количество ожидаемых выпускников по различным профилям подготовки может составить около 650 человек к середине 2025 года.

Новые программы и перспективы

Согласно прогнозам аналитиков на 2024-2025 годы, расширятся программы подготовки в направлениях возобновляемой энергетики, включая водородную, и энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. Ожидается, что к 2024 году получат развитие программы подготовки магистрантов в экономике замкнутого цикла.