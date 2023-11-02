2 ноября, 10:12

В Новосибирской области начали строить научно-технический центр экопромышленного парка

В здании будут располагаться офисные, лабораторно-производственные помещения и конгрессно-выставочная зона

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Строительство научно-технического центра экопромышленного парка, создаваемого в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла", началось под Новосибирском. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"На территории экопромышленного парка будут располагаться объекты основной инфраструктуры: сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. В здании будут располагаться офисные, лабораторно-производственные помещения и конгрессно-выставочная зона. Ими смогут воспользоваться резиденты экопромышленного парка", - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

В настоящее время начались работы по обустройству котлована под здание центра.

"Резиденты планируют создать в экопромышленном парке производства по утилизации более 500 тыс. тонн вторичных ресурсов в год. В том числе планируется создание объектов по утилизации отходов стекла, отходов строительства и сноса с получением вторичных строительных материалов, органических отходов с производством органических удобрений", - добавил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

Всего в рамках федерального проекта в России создаются восемь экопромышленных парков, они расположатся в каждом федеральном округе - в Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях, а также в Ленинградской, Московской, Челябинской, Новосибирской, Нижегородской областях. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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