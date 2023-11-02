Абхазия ратифицировала протокол, освобождающий от пошлины при ввозе пропана из РФ

Его подписали 16 мая в Москве

СУХУМ, 2 ноября. /ТАСС/. Парламент Абхазии на заседании ратифицировал протокол о внесении изменений в российско-абхазское межправительственное соглашение, согласно которым пропан включается в перечень товаров, вывозимых из РФ без применения вывозной таможенной пошлины, передает корреспондент ТАСС.

Протокол о внесении изменений в соглашение от 2012 года о режиме торговли товарами подписали 16 мая 2023 года в Москве. 25 октября его одобрил Совет Федерации.

"Принять в окончательном чтении закон Республики Абхазия "О ратификации протокола о внесении изменения в соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года", - говорится в постановлении парламента.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в соответствии со ст. 1 протокола, перечень товаров, вывозимых из РФ на таможенную территорию Абхазии, в отношении которых не применяется вывозная таможенная пошлина, дополняется новой позицией - "Пропан".