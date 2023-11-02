Продажи коммерческих автомобилей Sollers в РФ в октябре выросли на 17%

Наиболее популярной моделью стал Sollers Atlant

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Продажи коммерческих автомобилей Sollers в России в октябре 2023 года выросли почти на 17% по сравнению с сентябрем и составили 1,25 тыс. шт., говорится в сообщении автопроизводителя.

"В октябре 2023 года своих покупателей нашли 1,25 тыс. автомобилей Sollers. По сравнению с результатами сентября, когда клиентам был передан 1,071 тыс. автомобилей, в октябре данный показатель вырос на 179 единиц. В процентном отношении прирост составил почти 17%", - отмечается в сообщении.

Наиболее популярной моделью в отчетном месяце стал Sollers Atlant, продажи которого выросли на 13% - до 1,041 тыс. шт. За октябрь также было продано 209 малотоннажных грузовиков Sollers Argo (+43% к сентябрю).

В прошлом году "Соллерс" запустил производство коммерческих автомобилей Atlant и Argo на своем заводе в ОЭЗ "Алабуга" (Елабуга, Республика Татарстан). Продажи обеих моделей начались в декабре 2022 года.