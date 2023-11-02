Узбекистан намерен расширять партнерство с французской урановой компанией Orano

ТАШКЕНТ, 2 ноября. /ТАСС/. Узбекистан намерен расширять сотрудничество с французской урановой компанией Orano. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера Шавката Мирзиёева по итогам совместного бизнес-форума, в котором в том числе приняли участие президенты Узбекистана и Франции.

"Важной областью кооперации названа глубокая переработка стратегических сырьевых материалов и производство промышленной продукции на основе передовых технологий. Отмечено, что в этом направлении уже имеются планы по расширению партнерства с компанией Orano", - говорится в сообщении.