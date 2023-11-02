Резиденты ОЭЗ смогут сохранить налоговые льготы

Для них также исключаются обязательные условия для проведения налогового мониторинга

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, совершенствующий порядок налогообложения резидентов особых экономических зон (OЭЗ), а также резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс РФ и устанавливает, что на указанных резидентов не будут распространяться положения законодательства об увеличении или отмене пониженных ставок налогов и тарифов страховых взносов, которые были установлены для них ранее. Эти нормы будут действовать до утраты налогоплательщиками статуса резидента ОЭЗ либо до окончания определенного ранее срока действия налоговых ставок.

Кроме того, согласно документу, для резидентов ОЭЗ исключаются обязательные условия для проведения налогового мониторинга.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.