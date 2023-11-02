В Бурятии урожай картофеля превысил показатели 2022 года почти на 20%

При этом средняя урожайность составила 210 ц/га

УЛАН-УДЭ, 2 ноября. /ТАСС/. Аграрии Бурятии почти на 20% увеличили урожай картофеля по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

"Уборка картофеля и овощей открытого грунта в республике завершена. Валовый сбор картофеля с площади 1,52 тыс. га составил 32,1 тыс. тонн - выше уровня 2022 года на 4,9 тыс. тонн", - сообщили в министерстве.

При этом средняя урожайность составила 210 ц/га - на 17,4 ц/га больше, чем в прошлом году.

Овощные культуры убраны с площади 562,1 га. Валовой сбор составил 17,4 тыс. тонн, рост по сравнению с 2022 годом - на 3,3 тыс. тонн. "Здесь средняя урожайность - 309,9 ц/га, что выше прошлогодних результатов на 25 ц/га", - добавили в Минсельхозе Бурятии.

К завершению подходит уборка зерновых культур. Во всех категориях хозяйств обмолочено 69,56 тыс. га, или 98% от общей площади зерновых и зернобобовых. "Валовой сбор в бункерном весе составляет 148,77 тыс. тонн (в 2022 году - 116,7 тыс. тонн), средняя урожайность по зерновым составляет 21,4 ц/га (в 2022 году - 17,9 ц/га)", - уточнили в министерстве.

Ранее в правительстве Бурятии сообщили, что в 2023 году на поддержку производства продукции АПК направлено более 980 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - около 519,7 млн рублей.