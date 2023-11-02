По данным регулятора, три члена комиссии предпочли повысить банковскую ставку на 0,25 п.п

ТАСС, 2 ноября. Банк Англии сохранил ставку на уровне 5,25% годовых, следует из сообщения на сайте регулятора.

"На заседании, закончившемся 1 ноября 2023 года, комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) большинством голосов (шесть против трех) проголосовал за сохранение банковской ставки на уровне 5,25%. Три члена комиссии предпочли повысить банковскую ставку на 0,25 п.п - до 5,5%", - говорится в сообщении регулятора.

Там отметили, что с момента предыдущего заседания в экономических данных Великобритании "было мало новостей". При этом, рост ВВП замедлился, а ситуация на рынке труда продолжала ухудшаться. Большинство членов MPC полагает, что ограничительная денежно-кредитная политика, вероятно, будет оправдана в течение длительного периода времени, чтобы вернуть инфляцию к 2%.

Кроме того, прошлые повышения ставок все еще не оказали своего полного влияния на экономику, считают в Банке Англии. В британском регуляторе также не исключают возможность дальнейшего повышения ставки.