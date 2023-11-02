Эксперт спрогнозировал рост числа кибератак в РФ в 2024 году на фоне развития нейросетей

Директор экспертного центра кибербезопасности Positive Technologies Алексей Новиков отмечает, что хакеры начали чаще использовать нейросетевые технологии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Хакеры начали чаще использовать нейросетевые технологии, это может привести к росту числа кибератак на 20% в 2024 году. Таким мнением с ТАСС поделился директор экспертного центра кибербезопасности Positive Technologies Алексей Новиков.

"Ежегодно мы наблюдаем прирост количества успешных кибератак. Например, в прошлом, 2022 году он составил 20,8%. А за три квартала текущего, 2023 года мы зафиксировали количество успешных кибератак, сравнимое с годовым значением двухлетней давности. В следующем, 2024 году мы также ожидаем увеличение числа киберинцидентов на порядка 20%. Злоумышленники начинают активно использовать в атаках нейросетевые технологии. Это существенно упрощает проведение как массовых фишинговых кампаний, так и целевых атак", - сказал он.

По словам эксперта, на рост числа хакерских атак повлияет продолжающаяся напряженная геополитическая обстановка. "Это повлияет на активность как хактивистов, так и группировок, занимающихся кибершпионажем. Также в связи со значимыми политическими событиями мы ожидаем увеличение числа атак с использованием социальной инженерии, эксплуатирующих громкие инфоповоды, а также всплески атак хактивистов", - отметил Новиков.

Он не исключает, что последуют новые волны атак, направленные на популярные среди организаций IT-решения для хранения и передачи данных. Злоумышленники будут искать новые способы скомпрометировать как можно больше жертв меньшими усилиями, считает эксперт.

Кроме того, киберпреступники продолжат действовать в активно развивающихся регионах, где уровень осведомленности, а также уровень зрелости кибербезопасности отстает от темпов развития.

По данным Positive Technologies, в III квартале выросла доля инцидентов с использованием шпионского ПО в атаках на частных лиц (65%). В успешных атаках на организации доля случаев заражения шпионским ПО остается на прежнем уровне (20%). Больше половины заражений организаций различными типами вредоносных программ происходило с помощью электронной почты (57%). Основным способом распространения вредоносного программного обеспечения среди частных лиц остались сайты (49%), доля которых увеличилась на 9 п.п. относительно II квартала.