Имущество осужденного экс-главы Марий Эл продали на аукционе за 210,3 млн рублей

Как уточнили в межрегиональном территориальном управлении Росимущества, вырученные деньги зачислят в доход Фонда пенсионного и социального страхования

ТАСС, 2 ноября. Межрегиональное территориальное управление Росимущества продало имущественный комплекс осужденного экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова за 210,3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В дополнение к ранее приватизированным объектам на открытом аукционе состоялась продажа имущественного комплекса, расположенного на проспекте Царьградском в Йошкар-Оле. Имущество раньше принадлежало бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову. Итоговая стоимость комплекса составила 210,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все средства от продажи зачислят в доход Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

Указом президента России 6 апреля 2017 года Маркелова освободили от должности главы Марий Эл по личному заявлению, 14 апреля того же года Басманный суд Москвы арестовал его по подозрению в получении взятки. 24 февраля 2021 года Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода признал Маркелова виновным в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном хранении боеприпасов, приговорив его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 235,28 млн рублей. Экс-глава Марий Эл не признавал вину с момента задержания.