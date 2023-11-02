Кнайсль иронично высказалась о возможном включении швейных игл в список санкций ЕС

Экс-глава МИД Австрии отметила, что хотела бы "посмотреть, как это повлияет"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль с иронией прокомментировала возможное включение швейных игл в 12-й пакет антироссийских санкций ЕС.

"Я слышала даже об инициативах от некоторых стран включить швейные иглы в этот пакет. Хотелось бы на это посмотреть, как это повлияет", - отметила она со смехом, отвечая ТАСС на соответствующий вопрос на полях Петербургского международного газового форума.

Ранее сообщалось, что Литва в рамках подготовки 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза предлагает ввести запрет на экспорт в Россию в том числе кнопок, гвоздей, швейных игл и спиц для вязания.