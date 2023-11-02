2 ноября, 12:16

Котировки акций "Норникеля" на Мосбирже превысили 18 тыс. рублей

Это произошло впервые с июня 2022 года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций компании "Норникель" в ходе торгов на Московской бирже достигала 18,1 тыс. рублей за бумагу (+1,66%), следует из данных торговой площадки на 14:45 мск. В последний раз цена акций превышала 18 тыс. рублей в июне 2022 года.

К 15:00 мск котировки акций компании ускорили рост и торговались на уровне 18,128 тыс. рублей (+1,81%).

Ранее сообщалось, что совет директоров "Норникеля" на заседании 2 ноября рассмотрит вопросы, связанные с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров компании. 

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