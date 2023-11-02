2 ноября, 12:25

Резиденты промпарков в Тверской области смогут производить подакцизную продукцию

У предприятий, в частности, появится возможность выпускать моторные масла, бензин, керосин, дизельное топливо, а также легковые автомобили и мотоциклы

ТВЕРЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Тверской области внесли изменения в региональный закон, позволяющие производить подакцизную продукцию на территории инновационно-промышленных парков региона. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.

"Внесены изменения в закон "Об инновационно-промышленных парках Тверской области, экотехнопарках Тверской области", а также в отдельные региональные законы. По сути, внесенные в закон изменения предусматривают размещение в инновационно-промышленных парках Тверской области резидентов, инвестпроекты которых связаны с производством и реализацией отдельных видов подакцизной продукции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, речь идет, в том числе о производстве моторных масел, бензина, керосина, дизельного топлива, а также легковых автомобилей и мотоциклов. Отмечается, что изменения в закон, инициированный правительством Тверской области, расширят возможности для реализации проектов инвесторов, дадут толчок в развитии парков.

На территории Тверской области действует три инновационно-промышленных парка, где, в том числе производят продукцию для нефтяной и газовой отраслей, оборудование для пожаротушения, бумажную упаковку, подшипники, стройматериалы, стеллажи. Кроме этого, создается особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Эммаусс", а также инновационно-промышленный парк "Торжок", где разместят производства смазочных материалов. 

Теги:
РоссияТверская область
© Информационное агентство ТАСС
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