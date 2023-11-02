В Кузбассе на шахте "Ерунаковская-8" возобновили горные работы

10 октября на объекте произошло воспламенение газовоздушной смеси, в результате чего пострадал один человек

КЕМЕРОВО, 2 ноября. /ТАСС/. Работу шахты "Ерунаковская-8", которая находится под управлением "Распадской", возобновили, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Работы на шахте возобновлены", - сообщил собеседник агентства.

10 октября на территории шахты "Ерунаковская-8" произошло воспламенение газовоздушной смеси. В результате ЧП один человек получил ожоги. Прокуратура Кемеровской области, а также СУ СК по региону начали проверку по факту происшествия. После этого горные работы на объекте приостановил Новокузнецкий районный суд на 90 суток, так как руководство шахты не обеспечило безопасные условия труда для работников.

Шахту "Ерунаковская-8" ввели в эксплуатацию в феврале 2013 года. Она находится под управлением угольной компании "Распадская". Проектная мощность шахты - 2,5 млн тонн коксующегося угля в год, балансовые запасы оцениваются в 300 млн тонн.