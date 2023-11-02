Суд взыщет $1,5 млрд в пользу "Газпром экспорта" с Europol GAZ при нарушении ею запрета

Поставки природного газа в Польшу были прекращены "Газпромом" более года назад, так как Польша отказалась оплачивать газ в рублях

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать более $1,5 млрд с польско-российской компании Europol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал - Европа, в пользу "Газпром экспорта", если та не будет исполнять запрет российского суда на продолжение арбитражного разбирательства в Стокгольме. Это следует из картотеки российского суда.

"В случае неисполнения компанией "Система Транзитных Газопроводов ЕвРоПол Газ" решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о запрете продолжать разбирательство № V2023/051 в Арбитражном институте Торговой палаты города Стокгольма по спору между компанией "Система Транзитных Газопроводов ЕвРоПол Газ" и ООО "Газпром экспорт" присудить в пользу ООО "Газпром экспорт" $285 365 650 и 52 цента и 5 356 830 000 польских злотых (около $1,27 млрд по текущему курсу - прим. ТАСС)", - говорится в решении суда, заседание которого состоялось 26 октября.

Ранее российский суд удовлетворил исковое заявление "Газпром экспорта" по запрету для Europol GAZ продолжать арбитражное разбирательство в Арбитражном институте Торговой палаты города Стокгольма (ТПС).

"Газпром экспорт" обращался в арбитраж Стокгольма с ходатайством, в котором указал на недействительность арбитражной оговорки в соглашении "Газпром экспорта" и Europol GAZ, отсутствие компетенции у арбитражного трибунала, формируемого ТПС, рассматривать спор, а также "невозможность обеспечения беспристрастного, объективного, всестороннего и справедливого разбирательства с участием ООО "Газпром экспорт", следует из решения российского суда. Однако суд в Стокгольме это ходатайство отклонил.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области пришел к выводу, что обладает компетенцией рассматривать заявление по запрету продолжения разбирательства между компаниями в Стокгольме. Российский суд решил, что разбирательство должно быть продолжено в России, поскольку в отношении "Газпром экспорта" в настоящее время применяются меры ограничительного характера со стороны иностранных государств, "создающие препятствия для доступа к правосудию".

"Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд пришел к выводу, что перспектив беспристрастного, объективного, всестороннего и справедливого судебного разбирательства, администрируемого Торговой палатой города Стокгольма, в отношении ООО "Газпром экспорт" в настоящее время не имеется", - говорится в решении суда в Петербурге. Организация представления интересов "Газпром экспорта" в суде Стокгольма "крайне затруднительна и бесперспективна по объективным техническим и экономическим, а также политическим причинам", подчеркнули в российском арбитраже.

О разбирательстве в Стокгольме

В мае польский вице-премьер и министр по контролю за государственными активами Яцек Сасин сообщил, что Europol GAZ подал исковое заявление в арбитраж при Торговой палате в Стокгольме против российской компании "Газпром" на 6 млрд злотых (свыше $1,4 млрд). Europol GAZ, отвечающая за транзит газа, подала в арбитраж иск против "Газпрома" о возмещении около 850 млн злотых (примерно $220 млн) непогашенного долга за транспортировку газа, пояснил тогда он. Помимо этого, Europol GAZ намерена получить от "Газпрома" еще более 5 млрд злотых (примерно $1,2 млрд) за "упущенную прибыль" из-за того, что "в данное время не пересылает российский газ".

Поставки природного газа в Польшу были прекращены "Газпромом" более года назад, так как Польша отказалась оплачивать газ в рублях.

В октябре польский энергетический концерн Orlen заявил о переводе под его управление компании Europol GAZ. Orlen заявил, что 9 октября 2023 года глава Управления по охране конкуренции и потребителей после проведения антимонопольного разбирательства принял решение о согласии на слияние, заключающееся в том, что Orlen берет на себя контроль над транзитной газопроводной системой Europol GAZ.

Компания Europol GAZ - совместное предприятие "Газпрома" и польской PGNiG, которое является собственником польского участка газопровода Ямал - Европа. При этом оператором этого участка трубы, как и всей газотранспортной системы Польши, является польская компания Gaz-System. В ноябре 2022 года Польша перевела акции "Газпрома" в компании Europol GAZ под принудительное управление в связи с попаданием компании в польский санкционный список.