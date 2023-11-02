Отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ и продление трассы М-12 до Тюмени. Главное за 2 ноября

Отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ был разработан с целью восстановления паритета обязательств в области контроля над ядерными вооружениями. Уточняется, что закон не предполагает выхода России из ДВЗЯИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что отзыв ратификации позволит выровнять положение в сфере проведения ядерных испытаний для Москвы и Вашингтона, который так и не ратифицировал этот документ.

Продление автомагистрали М-12 до Тюмени

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому строящуюся автотрассу М-12 продлят до Тюмени. Она получит название М-12 "Восток". Продление трассы обеспечат за счет включения в ее состав участка автодороги М-7 "Волга" Казань - Дюртюли, строящегося участка Дюртюли - Ачит, участка Ачит - Екатеринбург автотрассы Р-242 Пермь - Екатеринбург, а также автодороги Р-351 Екатеринбург - Тюмень. Проект реконструкции рассчитывают завершить в 2024 году.

Предотвращение захвата госзданий в Армении

Служба нацбезопасности Армении сообщила о задержании террористической группировки. Экстремисты планировали провести в 2023 году операцию под названием "Северный листопад", в рамках которой готовились совершить взрыв и иное общественно опасное деяние, а также захватить государственные здания.

Планы Минфина по налоговой политике в 2024 году

Минфин не планирует повышать ставки НДФЛ в 2023 и 2024 годах. По словам замглавы министерства Алексея Сазанова, не ожидаются также повторное введение налога на сверхприбыль и другие резкие изменения государственной налоговой политики. Ранее Сазанов сообщал, что целевая сумма в рамках windfall tax остается 300 млрд рублей, а подводить итоги платежей еще рано.

Новые санкции США в отношении России

США расширили антироссийский санкционный список. В частности, ограничения ввели против заместителей главы Минпромторга РФ Виктора Евтухова и Алексея Беспрозванных, конструктора Александра Захарова, участвовавшего в разработке беспилотников "Ланцет", и членов его семьи, а ткаже первого зампредседателя парламента Чечни Салмана Закриева и его сына Якуба. Также под санкции США подпали научно-технический центр "Газпром нефть" и "Газпром нефть - Каталитические системы", АФК "Система", ФАУ "Роскапстрой", СПГ-завод "Арктик СПГ-2", корпорация "Аеон", МГТУ имени Н. Э. Баумана и финансовые организации ХКФ-банк, "Русский стандарт", ВБРР, Абсолют банк и другие компании. Всего рестрикции расширили против почти 200 российский организаций и 30 физических лиц.