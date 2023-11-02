Путин в ноябре и декабре ждет доклады о стабилизации цен на бензин

Правительству при участии вертикально интегрированных нефтяных компаний поручено принять меры по стабилизации цен и обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей топливом

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ждет до 10 ноября и затем еще раз к 8 декабря доклады о мерах по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации при участии вертикально интегрированных нефтяных компаний принять меры по стабилизации розничных и оптовых цен на бензин и дизельное топливо, а также по обеспечению отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей топливом в достаточном объеме", - говорится в опубликованном в четверг перечне поручений по итогам состоявшегося в конце сентября совещания главы государства с правительством.

"Доклад - до 10 ноября и до 8 декабря 2023 года", - указано в поручении.