Кабмин рассматривает поправки в бюджет по перераспределению средств по целевым статьям

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, речь идет в том числе о том, чтобы при реализации государственных программ обеспечить граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство на заседании рассматривает пакет поправок в трехлетний бюджет, которые касаются перераспределения средств по целевым статьям. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание кабинета министров.

"Рассмотрим поправки, подготовленные правительством в проект федерального бюджета на следующие три года. Он уже в I чтении одобрен Государственной думой. Изменения учитывают предложения депутатов, Счетной палаты, главных распорядителей средств бюджета. Касаются они в основном перераспределения ресурсов по разделам и по целевым статьям. Также есть целый ряд необходимых уточнений", - сказал Мишустин.

Премьер уточнил, что речь идет в том числе о том, чтобы при реализации государственных программ обеспечить граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами. Уточнения вносятся в статьи по развитию здравоохранения, образования, в которые входят приоритетное финансирование строительства больниц, поликлиник, создания новых мест в школах.

Мишустин отметил, что на небольшие технологические компании расширено льготное кредитование для инновационных малых и средних предприятий, проведена детализация расходов на меры по укреплению транспортной связанности страны, поддержки общероссийских общественных организаций инвалидов, инвестиционных проектов по совершенствованию туристической инфраструктуры и образовательной программы молодежного предпринимательства "Я в деле".

"Такая донастройка позволяет облегчить доведение бюджетного финансирования, выполнить все предусмотренные мероприятия, чтобы достичь целей, которые перед нами обозначил президент", - подытожил Мишустин.