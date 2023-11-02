В Вологодской области в 2024 году намерены удвоить финансирование системы профорбразования

В 2023 году в регионе за 500 млн рублей провели модернизацию 27 зданий колледжей и техникумов

ТАСС, 2 ноября. В Вологодской области в 2024 году направят на ремонт и переоснащение профессиональных образовательных организаций региона 900 млн рублей, что почти вдвое больше расходов на эти цели 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Более 500 млн рублей из бюджета региона были выделены в 2023 году на ремонт и переоснащение подведомственных департаменту образования профессиональных образовательных организаций. В следующем году обновление колледжей и техникумов продолжится. На ремонты и закупку учебного оборудования планируется выделить более 900 млн рублей", - говорится в сообщении.

К текущему учебному году прошла модернизация 27 зданий колледжей и техникумов. Для трех колледжей приобрели учебные автомобили и тракторное оборудование, завершили ремонты в спортзалах, создали открытые физкультурно-оздоровительные комплексы и воркауты.

Бюджет регионального проекта "Студенческое общежитие" в 2024 году также планируют удвоить - до 400 млн рублей. В 2023 году благодаря проекту в 22 зданиях прошли ремонты инженерных сетей, кровли, внутренних помещений. В 2024 году планируют отремонтировать 17 общежитий в 16 колледжах и техникумах. Новое общежитие на 150 мест появится у Вологодского колледжа сервиса. К концу 2023 года в общежитиях Вологодской области создадут 271 дополнительное место, в 2024 году - 483.