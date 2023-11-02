Комитет Думы одобрил корректировку налоговых льгот для Дальнего Востока и Арктики

В правительстве предлагают смягчить критерии перехода на новую форму контроля для резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток, а также Арктической зоны России

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, корректирующей систему налоговых льгот резидентам преференциальных режимов на Дальнем Востоке и в Арктике. Документ, инициированный правительством России, вносит поправки в Налоговый кодекс России.

Законопроектом предлагается исключить применение суммовых критериев для перехода на налоговый мониторинг для резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток, Арктической зоны России. Таким образом, в правительстве предлагают смягчить критерии перехода на новую форму контроля. "Применение резидентами ТОР, СПВ и АЗРФ налогового мониторинга будет способствовать сокращению трудовых и материальных затрат, связанных с представлением документов в рамках мероприятий налогового контроля", - говорится в пояснительной записке.

Сейчас нормами законодательства предусмотрен заявительный порядок возмещения налога на добавленную стоимость для резидентов таких территорий на основании договора поручительства с управляющей компанией. В правительстве отмечают, что эти нормы не получили практического применения, поскольку управляющая компания не имеет возможности предоставлять поручительства при отсутствии бюджетного финансирования. Это требование в рамках заявительного механизма предлагается исключить.

"Целью законопроекта является совершенствование механизма предоставления налоговых льгот резидентам преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики, в том числе посредством отмены практически не действующих налоговых льгот" , - отмечают в кабмине.